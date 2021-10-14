Galatasaray'da Sacha Boey sevinci

Galatasaray'da Sacha Boey sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı.

Haber; Sabah
Abone Ol
Galatasaray'da Sacha Boey sevinci
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2021 09:01
Galatasaray'da Marsilya deplasmanında sol üst arka adalesindeki sakatlığı nükseden Sacha Boey, milli arayı tedavi olarak geçirdi.

Hazırlık maçlarında riske edilmeyen Fransız sağ bek, tamamen iyileşti ve takımla çalışmalara başladı.

Konyaspor maçında yedek soyunması beklenen Sacha Boey, gelecek hafta kritik Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş deplasmanlarında ilk 11'de olacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.