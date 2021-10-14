Galatasaray'da Sacha Boey sevinci

Galatasaray'da Marsilya deplasmanında sol üst arka adalesindeki sakatlığı nükseden Sacha Boey, milli arayı tedavi olarak geçirdi.
Hazırlık maçlarında riske edilmeyen Fransız sağ bek, tamamen iyileşti ve takımla çalışmalara başladı.
Konyaspor maçında yedek soyunması beklenen Sacha Boey, gelecek hafta kritik Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş deplasmanlarında ilk 11'de olacak.
Hazırlık maçlarında riske edilmeyen Fransız sağ bek, tamamen iyileşti ve takımla çalışmalara başladı.
Konyaspor maçında yedek soyunması beklenen Sacha Boey, gelecek hafta kritik Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş deplasmanlarında ilk 11'de olacak.