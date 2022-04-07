Galatasaray'da Pjanic operasyonu kongreye takıldı

Galatasaray'ın gizli kapılar ardından yürüttüğü Miralem Pjanic operasyonu şimdilik kongreye takıldı! El Mundo Deportivo gazetesi, bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve satın alma opsiyonu olmayan Boşnak yıldıza Galatasaray'ın talip olduğunu yazdı.Avrupa Ligi'nde Barcelona ile olan eşleşmede Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta ile İstanbul'da yakın görüntüler sergileyen Başkan Burak Elmas'ın, bu transfer için ön temasta bulunduğu öğrenilirken, Gedson'u Kartal'a kaptırmasının ardından Pjanic'in peşine düştüğü akıllara geldi. Laporta o günlerde, "Pena'dan sonra da G.Saray'a kiralık oyuncular verebilirim" demişti.El Mundo Deportivo'da çıkan bu haberde oyuncuya talip olan Galatasaray ise ay sonunda yeni başkanını seçecek. Bu yüzden Pjanic misillemesi Başkan Elmas'ın kağıt üzerinde hamlesi olarak kalabilir.