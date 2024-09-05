Galatasaray'da Oliveira tepkisi!

Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın sözleşmesinin 5.8 milyon euro'ya feshedilmesi taraftarın tepkisini çekti.

Haber; Fanatik
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Galatasaray'da Oliveira tepkisi!
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05 Eylül 2024 08:43
Son güncelleme 05 Eylül 2024 08:49
Galatasaray'da sergilediği performansla teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen ve kadroda yer almayan Sergio Oliviera'nın sözleşmesi feshedildi.

Sarı-kırmızılıların ödediği fesih bedeli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. 31 yaşındaki futbolcu Yunanistan ekiplerinden Olympiakos'a 2+1 yıllık imza atarken Galatasaray, Sergio Oliveira'nın sözleşmesini 5.8 milyon euro karşılığında feshetti.

Galatasaray, Oliveira'ya verilecek sözleşme fesih bedelini 3 yıla yayılan taksitler halinde ödeyecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında 58 maçta süre bulan Oliveira, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.



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