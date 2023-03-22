Galatasaray'da Okan gidiyor, Batuhan geliyor

Sözleşmesi sona erecek Okan Kocuk'la yollarını ayırmayı hazırlanan Galatasaray, yerini Batuhan'la doldurmayı planlıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Okan gidiyor, Batuhan geliyor
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22 Mart 2023 10:50
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek Okan Kocuk'un takımdan aynılacağı öğrenildi.

Muslera'nın arkasında yedek bekleyen, şans bulduğu zaman da yediği hatalı gollerle eleştirilen 27 yaşındaki kalecinin yerine Sarı-Kırmızılı takımın Karagümrük'e kiraladığı Batuhan Şen'in takıma geri döneceği öğrenildi.

Karagümrük'ün tecrübeli kalecisi Viviano'dan formayı kapan Batuhan, Pirlo'nun değişilmezleri arasına girdi.

24 yaşındaki eldivenin yeni sezonda Galatasaray'ın 2. kalecisi olması bekleniyor. 

 
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