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Galatasaray'da Okan Buruk'un yeni prensi!

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da 19 yaşındaki Baran Aksaka, Villarreal maçındaki performansıyla alkış topladı, teknik patron Okan Buruk'un gözüne girdi.

Haber; Milliyet
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Galatasaray'da Okan Buruk'un yeni prensi!
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08 Aralık 2022 09:01
Baran Aksaka
Baran Aksaka
Galatasaray
Altyapı konusunda hassas olan ve Rayo Vallecano ile Villarreal karşılaşmalarında gençlere fazlasıyla şans veren Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, özellikle Baran Aksaka'ya büyük umut bağladı.

4-3 kaybedilen Villarreal maçında Abdülkerim'in attığı golün ortasını yapan ve yüzde 97 pas isabetiyle oynayan Baran Aksaka'nın formu, orta alanda sıkıntı yaşayan Okan Buruk ve ekibinin elini rahatlatacak gibi görünüyor.

TORREİRA'NIN İLK ALTERNATİFİ

10 numaradan ilk önce 8 numaraya evrilen, daha sonra da Okan Buruk tarafından 6 numarada değerlendirilen Baran'ın bundan sonra Torreira'nin ilk alternatifi olacağı öğrenildi. Buruk'un, sezon içinde yaşanabilecek bir sorun halinde gözünü kırpmadan genç futbolcuya şans vermeyi planladığı bildirildi.

16 DAKİKA ŞANS BULABİLDİ

Baran Aksaka'nın 2025 senesine kadar sarı-kırmızılı kulüple kontratı bulunuyor. Başarılı futbolcu, Türkiye Kupası'nda da bu sezon 16 dakika şans bulabildi.



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