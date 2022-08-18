Galatasaray'da Nwakaeme gelişmesi!

Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme'nin menajeri görüşmeler sırasında rakam yükseltip başka kulüpleri devreye sokunca, Galatasaray bu transferden geri çekildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Nwakaeme gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ağustos 2022 09:25
Galatasaray, Anthony Nwakaeme transferinde şimdilik geri adım attı.

Menajeri tarafından Sarı-Kırmızılı kulübe önerilen Nijeryalı yıldıza teklif yapan Galatasaray Yönetimi, pazarlıklarda sürekli olarak fiyat artırma çabasına girilmesi ve başka kulüplerden alınan tekliflerin ortaya konulması sebebiyle masadan çekildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un transferine onay vermesine karşın, Sarı-Kırmızılılar bu şartlarda Nwakaeme transferini bitirmek istemiyor.

33 yaşındaki oyuncuya Galatasaray'ın 1.1 milyon Euro önerdiği, menajerinin ise 2 milyon Euro'dan fazla bir ücret talebinde bulunduğu öğrenildi.  


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ