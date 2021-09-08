Galatasaray'da Nampalys Mendy için kritik saatler

Galatasaray'da Gustavo Assunçao transferinin ardından Nampalys Mendy için de kritik saatlere girildi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da Nampalys Mendy için kritik saatler
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08 Eylül 2021 12:47
Transfer dönemininin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'ın Leicester City'den Nampalys Mendy'nin kiralanması konusunda girişimlerde bulundu. Mendy ile Galatasaray arasında anlaşma sağlanırken kulübü Leicester ile de kiralanması konusunda mutabakata varıldı.

Gustavo Assunçao transferinin ardından yabancı kontenjanı dolan sarı kırmızılılar gün içerisinde Ryan Babel ya da Yedlin'dan biri ile yolların ayrılması durumunda Mendy'e de noktayı koymak istiyor.

Nampalys Mendy'nin menajeri Yacine Ayad, "Leicester ve Galatasaray, kiralık transfer için anlaştılar. 23:59'dan önce transferi tamamlamak için zamana karşı yarışıyoruz." dedi.

Leicester ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon çıktığı 29 maçta 1 asist kaydetti. Mendy, 2016'da Nice'ten 15.5 milyon euro bedelle transfer edilmişti.


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