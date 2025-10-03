Galatasaray'da koşu mesafesi bu kez farklı!

Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybedilen karşılaşmada koşu mesafesi nedeniyle eleştirilen Galatasaraylı futbolcular, bu kez rakibi az da olsa geride bıraktı.
Liverpool, Rams Park'taki maçta 122.3 km koşarken Galatasaray 122.7 km mesafe kat ederek tarihi maçı bitirdi.
Mücadelenin en çok koşan ismi İngiliz ekibinden 13.2 km ile Wirtz olurken, Galatasaray 12.6 km ile Torreira ilk sırayı aldı.
