30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Galatasaray'da Icardi çıkmazı

Galatasaray'da Icardi'nin sözleşmesi krizi, yönetimi zorlamaya devam ediyor.

calendar 30 Ekim 2025 08:14
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Icardi çıkmazı
Mauro Icardi'nin sözleşmesi, Galatasaray yönetimini sıkıntıya soktu.

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun "Performansında düşüş olabilir ama bugün genç ve çocuk yaşta bu kadar seyircimiz olduysa Icardi sayesinde oldu. Sene sonu konuşacağız. Kalmasını isteriz" şeklindeki sözlerinden birkaç gün sonra Arjantinli yıldızın menajeri Elio Letterio Pino'nun Gianluca Di Marzio'ya yaptığı açıklamalar sıkıntı yarattı.

"Galatasaray kaptanı sezon sonuna kadar kulübün niyetini bekleyemez. Aralık ayına kadar teklif gelmezse, başka seçeneklere yönelme hakkımızı kullanacağız" şeklindeki ifadelere tepki gösteren yönetimin Pino'ya bu rahatsızlığı ilettiği öğrenildi.

Icardi'nin kontratı Haziran 2026'da biteceği için yönetimi zor bir süreç bekliyor.

GALATASARAY FORMASIYLA 99 MAÇ

Bu sezon 12 resmi maçta 6 gol atan Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı toplam 99 resmi maçta ise 67 gol atıp 22 asist yaptı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
