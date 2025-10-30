Galatasaray'da Icardi çıkmazı

Mauro Icardi'nin sözleşmesi, Galatasaray yönetimini sıkıntıya soktu.
Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun "Performansında düşüş olabilir ama bugün genç ve çocuk yaşta bu kadar seyircimiz olduysa Icardi sayesinde oldu. Sene sonu konuşacağız. Kalmasını isteriz" şeklindeki sözlerinden birkaç gün sonra Arjantinli yıldızın menajeri Elio Letterio Pino'nun Gianluca Di Marzio'ya yaptığı açıklamalar sıkıntı yarattı.
"Galatasaray kaptanı sezon sonuna kadar kulübün niyetini bekleyemez. Aralık ayına kadar teklif gelmezse, başka seçeneklere yönelme hakkımızı kullanacağız" şeklindeki ifadelere tepki gösteren yönetimin Pino'ya bu rahatsızlığı ilettiği öğrenildi.
Icardi'nin kontratı Haziran 2026'da biteceği için yönetimi zor bir süreç bekliyor.
GALATASARAY FORMASIYLA 99 MAÇ
Bu sezon 12 resmi maçta 6 gol atan Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı toplam 99 resmi maçta ise 67 gol atıp 22 asist yaptı.
Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun "Performansında düşüş olabilir ama bugün genç ve çocuk yaşta bu kadar seyircimiz olduysa Icardi sayesinde oldu. Sene sonu konuşacağız. Kalmasını isteriz" şeklindeki sözlerinden birkaç gün sonra Arjantinli yıldızın menajeri Elio Letterio Pino'nun Gianluca Di Marzio'ya yaptığı açıklamalar sıkıntı yarattı.
"Galatasaray kaptanı sezon sonuna kadar kulübün niyetini bekleyemez. Aralık ayına kadar teklif gelmezse, başka seçeneklere yönelme hakkımızı kullanacağız" şeklindeki ifadelere tepki gösteren yönetimin Pino'ya bu rahatsızlığı ilettiği öğrenildi.
Icardi'nin kontratı Haziran 2026'da biteceği için yönetimi zor bir süreç bekliyor.
GALATASARAY FORMASIYLA 99 MAÇ
Bu sezon 12 resmi maçta 6 gol atan Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı toplam 99 resmi maçta ise 67 gol atıp 22 asist yaptı.