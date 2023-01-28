Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu çok formda.
Son 3 maçta Fenerbahçe ve Hatayspor ağlarını 1'er defa havalandırdı. Antalyaspor mücadelesinde de 1 asist yaptı. Okan Buruk onun üzerinden özel hücum taktikleri geliştiriyor.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
Son 3 maçta Fenerbahçe ve Hatayspor ağlarını 1'er defa havalandırdı. Antalyaspor mücadelesinde de 1 asist yaptı. Okan Buruk onun üzerinden özel hücum taktikleri geliştiriyor.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi