Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu çok formda.Son 3 maçta Fenerbahçe ve Hatayspor ağlarını 1'er defa havalandırdı. Antalyaspor mücadelesinde de 1 asist yaptı. Okan Buruk onun üzerinden özel hücum taktikleri geliştiriyor.Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi