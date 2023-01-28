Galatasaray'da gözler Kerem'de!

Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi gözler, son 3 maçta Fenerbahçe ve Hatayspor ağlarını 1'er defa havalandıran Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da gözler Kerem'de!
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28 Ocak 2023 12:21
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray
Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu çok formda.

Son 3 maçta Fenerbahçe ve Hatayspor ağlarını 1'er defa havalandırdı. Antalyaspor mücadelesinde de 1 asist yaptı. Okan Buruk onun üzerinden özel hücum taktikleri geliştiriyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ 

Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi 




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