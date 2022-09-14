Galatasaray'da Gomis'in tek rakibi Jardel!

Süper Lig'de üst üste aldığı iki galibiyetle kendine gelen Galatasaray'da performansı en çok alkış alan isimlerin başında hiç tartışmasız Bafetimbi Gomis geliyor. 6 haftada attığı 4 golle takımını sırtlayan Fransız yıldızıla ilgili ortaya çıkan ayrıntılar dikkatleri çekiyor.



MAAŞ ÇOK YÜKSEKTİ AMA...



Alınan bilgilere göre 37 yaşındaki Gomis yaklaşık 1 ay önce bir İran kulübünden çok ciddi bir teklif aldı. Ancak yıldız futbolcunun Galatasaray'la 1 yıl sözleşmesi kalması ve teklif edilen maaşın burada kazandığından fazla olmasına rağmen İran kulübünü geri çevirdiği öğrenildi. Gomis'in ayrıca kendisine özel bir fizyoterapist tuttuğu ve ekstra çalışmalar yaptığı öğrenildi. Fransız futbolcunun yine özel bir beslenme koçu ile çalıştığı ve bu sayede fiziki anlamda fit kaldığı ifade edildi. Sağlıklı olduğu sürece hiçbir idmanı kaçırmayan, antrenmanların bitiminde bireysel çalışmalar yapan Gomis genç futbolcular üzerinde de çok olumlu bir etkiye sahip.



LİDERLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR



Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda 3-2 kazanılan Kasımpaşa maçında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golün ardından yaşadığı sevinçle gündeme gelen tecrübeli futbolcu sadece saha içi performansı ile değil saha dışındaki liderlik özellikleri ile de teknik direktör Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri haline geldi.



TEK RAKİBİ MARIO JARDEL



Galatasaray formasını ilk olarak 2017-2018 sezonunda giyen ve geçtiğimiz sezon devre arasında Sarı-Kırmızılı takıma geri dönen Bafetimbi Gomis müthiş bir istatistiğe imza atmış durumda. Gomis, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de şu ana kadar 54 maça çıkarken tam 42 kez ağları havlandırmayı başardı. Maç başına 0,78 gol ortalaması tutturan 37 yaşındaki Fransız futbolcu böylece Sarı-Kırmızılı kulüp tarihinin yabancı forvetler içinde en başarılı ikinci ismi oldu. Listenin zirvesinde Mario Jardel bulunuyor. Galatasaray tarihinin en pahalı transferi unvanına sahip olan Brezilyalı yıldız, Sarı- Kırmızılı takımda 24 lig maçına çıkmış ve 22 gol atarak maç başına 0,92'lik oran yakalamıştı. Bafetimbi Gomis ulaştığı müthiş gol yüzdesiyle Galatasaray tarihinin çok önemli yabancı forvetleri Radamel Falcao, Milan Baros, Dean Saunders ve Didier Drogba gibi isimleri sollamayı da başardı.



İŞTE EN GOLCÜ YABANCILAR



1-MARIO JARDEL

2-BAFETIMBI GOMIS

3-TORTSTEN GÜTCSHOW

4-DEAN SAUNDERS

5-RADAMEL FALCAO

6-MILAN BAROS

7-ROMAN KOSECKI

8-MBAYE DIAGNE

9-ALI LUKUNKU

10-DIDIER DROGBA





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