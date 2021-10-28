Galatasaray'da gençler baskıya takıldı

Beşiktaş Park'ta ilk derbilerine çıkan Galatasaray'ın genç oyuncuları Berkan (23), Cicaldau (24) ve Morutan (22) beklentilerin uzağında kaldı.
Berkan 13, Cicaldau 9 pas hatası yaparken, teknik direktör Fatih Terim'in kenardan "Ayağa pas yapın. Acele etmeyin ve uzun oynamayın" uyarıları işe yaramadı.
Genç yıldızlar baskıyı kaldıramadı.
Berkan 13, Cicaldau 9 pas hatası yaparken, teknik direktör Fatih Terim'in kenardan "Ayağa pas yapın. Acele etmeyin ve uzun oynamayın" uyarıları işe yaramadı.
Genç yıldızlar baskıyı kaldıramadı.