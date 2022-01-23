Galatasaray'da galibiyete duble prim

Galatasaray Yönetimi, Trabzonspor maçı kazanılırsa, futbolculara çifte prim verme kararı aldı.

Haber; Sabah
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Galatasaray'da galibiyete duble prim
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23 Ocak 2022 11:27
Süper Lig'de Trabzonspor ile kritik maçta karşılaşacak Galatasaray'da, yönetimden de prim hamlesi geldi.

Galatasaray Yönetimi, takımı Trabzonspor sınavına motive etme adına kesenin ağzını açtı ve üç puana çifte prim kararı aldı.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'u mağlup ederse, oyuncuların hesaplarına duble prim yatacak.

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