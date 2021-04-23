Galatasaray'da düşüşün ilk nedeni; 11 kabusu

Galatasaray, bu sezon lig yarışında ilginç bir seyir sergiliyor. Sarı kırmızılılar, son haftalardaki kötü futboluyla Başkan'ını bile isyan ettirmişti. Başkan Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda "Futbolcular haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamalı" çıkışında bulunmuştu. Bu sözlerin ardından iyi bir futbolla Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray, Beşiktaş'ın berabere kaldığı, Fenerbahçe'nin 'Bay' geçtiği haftada evinde Trabzonspor karşısında beraberliği uzatmada kurtarabildi ve yarışta büyük yara aldı.Yönetim-Florya gerginlikleri; Yarış devam ederken yönetim Terim'in karşı görüşüne rağmen Belhanda'nın sözleşmesini feshetti, Florya'da huzursuzluk başladı. Sarı kırmızılılarda bir türlü kadro istikrarı da yakalanamadı- Bireysel hatalar; Galatasaray'da sezon başından beri yapılan bireysel hataların faturaları hep ağır oldu.- İstikrarsız oyun; Aslan'ın bir maçı bir maçını tutmadı. Bir hafta çok iyi oynayan takım sadece birkaç gün sonra bambaşka bir görüntü çizdi.- Sakatlıklar; Galatasaray bu sezon sadece aynı on birle üç maça çıkabildi.