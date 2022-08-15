Galatasaray'da Dries Mertens ekstra çalışacak

Cim Bom'un flaş transferi Dries Mertens, ilk maçına Giresunspor karşısında çıktı. Son 15 dakikalık bölümde oyuna dahil olan Belçikalı yıldız, hücum bölgesindeki etkinliğiyle heyecan yarattı.Fizik olarak eksikleri bulunan Mertens'e hafta içinde ekstra bir idman programı uygulanacak. Kısa sürede açığı kapatmak isteyen Mertens'in, Ümraniyespor mücadelesinde ilk 11'de başlama ihtimali bulunuyor. Torreira ise Arsenal'de hazırlık dönemi geçirdiği için daha fit gözüktü.Giresunspor yenilgisi sonrası teknik direktör Okan Buruk, takıma 1 gün izin verdi. Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına bugün başlayacak. Son maçta sergilenen futboldan memnun olmayan Okan hocanın, takımla detaylı bir analiz toplantısı yapacağı öğrenildi. Buruk'un, ligin 3. haftasındaki karşılaşmada ilk 11'de bazı değişikliklere imza atması bekleniyor.