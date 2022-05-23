Galatasaray'da Diagne'ye talip var!

2019'un ara transfer döneminde 13 milyon Euro bedelle Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, geldiği günden bu yana bekleneni veremedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Diagne'ye talip var!
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23 Mayıs 2022 09:22
Son olarak İngiliz ekibi West Brom'a kiralanan Mbaye Diagne, 2019'un ara transfer döneminde 13 milyon Euro bedelle Kasımpaşa'dan transfer edildi.

Senegalli golcü, geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamadı.

Bu sezon Galatasaray 'da 22 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki forvete, taliplerin olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncu için İtalya'dan birkaç takımın devreye girdiği belirtildi.

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