Galatasaray'da bitmeyen arayış '8'

Galatasaray'da orta saha arayışları devam ediyor.
YAPILAN TRANSFERLER
Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un 2022 yazında takımın başına gelmesinin ardından bu bölgeye Sergio Oliveira'yı transfer etmişti. Portekizli yıldızla o sezonu tamamlayan Galatasaray, daha sonraki dönemde ise Lucas Torreira'nın yanına Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele (2023-2024 sezonu kiralık) gibi isimleri transfer etmişti.
Söz konusu isimlerle ilgili zaman zaman soru işaretleri gündeme gelirken Galatasaray, bu kez orta saha takviyesinde hata yapmak istemiyor.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Manchester United forması giyen Scott McTominay ile ilgilenen Galatasaray, İskoç oyuncu için ret yanıtı almasının ardından tüm çalışmalarını Zenit forması giyen Wendel'e yoğunlaştırdı.
Zenit ile görüşmelerine devam eden Galatasaray, Brezilyalı futbolcunun transferiyle bu kez orta sahada nokta atışı yapmak istiyor.
YAPILAN TRANSFERLER
Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un 2022 yazında takımın başına gelmesinin ardından bu bölgeye Sergio Oliveira'yı transfer etmişti. Portekizli yıldızla o sezonu tamamlayan Galatasaray, daha sonraki dönemde ise Lucas Torreira'nın yanına Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele (2023-2024 sezonu kiralık) gibi isimleri transfer etmişti.
Söz konusu isimlerle ilgili zaman zaman soru işaretleri gündeme gelirken Galatasaray, bu kez orta saha takviyesinde hata yapmak istemiyor.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Manchester United forması giyen Scott McTominay ile ilgilenen Galatasaray, İskoç oyuncu için ret yanıtı almasının ardından tüm çalışmalarını Zenit forması giyen Wendel'e yoğunlaştırdı.
Zenit ile görüşmelerine devam eden Galatasaray, Brezilyalı futbolcunun transferiyle bu kez orta sahada nokta atışı yapmak istiyor.