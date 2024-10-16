Galatasaray'da Barış Alper'e uyarı!

Galatasaray teknik heyeti, Antalyaspor maçına yetişmek isteyen Barış Alper Yılmaz'a dinlen uyarısında bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Barış Alper'e uyarı!
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16 Ekim 2024 08:36
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Barış Alper Yılmaz'ın tedavisi çok yoğun tempoda devam ediyor.

24 yaşındaki futbolcunun bu tedavi programına çok iyi cevap verdiği ve Antalya deplasmanına yetişmek istediği öğrenildi. Ancak teknik heyetten Barış Alper'e "dinlen" uyarısı geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçında Barış Alper yerine Roland Sallai'ye forma vermeyi planlıyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 4 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.



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