Galatasaray'da Amine Gouiri pazarlığı!

Galatasaray, Amine Gouiri için Rennes'e bonuslar hariç 15 milyon Euro teklif etti. Fransızların istediği bonservis ücreti belli oldu.

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Galatasaray'da Amine Gouiri pazarlığı!
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10 Ocak 2025 09:44
Galatasaray, Rennes forması giyen Amine Gouiri için teklifini yaptı. Sarı-Kırmızılılar'ın bonuslar hariç 15 milyon euroluk ilk teklifi kabul görmedi.

RENNES'İN İSTEDİĞİ RAKAM

Fransız basınında yer alan haberlerde Rennes'in Cezayirli futbolcu için 20 milyon Euro'nun üstünde teklif beklediği aktarılıyor.

Ayrıca Rennes 2022'de 28 milyon Euro'ya Nice'ten kadrosuna kattığı futbolcu için iyi bir bonservis kazanmak istiyor. Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından ara transferde golcü isteyen Cimbom'da 24 yaşındaki forvetin adı gündeme gelmişti.

G.SARAY'DAN YENİ TEKLİF

Sarı kırmızılı yönetim, yıldız ismin transferi için kısa süre içinde yeni bir teklif yapacak.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray yönetiminin Amine Gouiri transferi için Rennes ile iletişime geçtiği aktarılmıştı. Piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Gouiri bu sezon Rennes formasıyla 16 maça çıktı. Genç golcü bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi... 

 
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