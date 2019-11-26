Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Maç, beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Muslera
Mariano
Donk
Marcao
Nagatomo
Lemina
Seri
Feghouli
Belhanda
Ömer
Adem
Club Brugge
Mignolet
Kossounou
Mechele
Deli
Ricca
Dennis
Vormer
Balanta
Vanaken
Diatta
Okereke
Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor.
Club Brugge ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı iki puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak.
Grubun diğer maçında Real Madrid, gruptan çıkmayı garantileyen PSG'yi ağırlayacak.
- Galatasaray'da 4 sakat, bir cezalı
Galatasaray'da 5 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak.
Uruguay Milli Takımı'ndan sakat dönen ve Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada görev yapamayan kaleci Fernando Muslera'nın sahada yerini alması bekleniyor.
- Gol atamayan tek takım
Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım konumunda bulunuyor.
Toplam 8 grupta 32 ekibin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının ardından Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.
- Club Brugge'de Diagne kadroda yok
Club Brugge'ün sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, müsabakada forma giymeyecek.
Belçika ekibinin teknik heyeti, Senegalli futbolcuyu karşılaşmanın kamp kadrosuna almadı.
Club Brugge'de ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Ruud Vormer de maçta görev yapmayacak.
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Maç, beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Muslera
Mariano
Donk
Marcao
Nagatomo
Lemina
Seri
Feghouli
Belhanda
Ömer
Adem
Club Brugge
Mignolet
Kossounou
Mechele
Deli
Ricca
Dennis
Vormer
Balanta
Vanaken
Diatta
Okereke
Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor.
Club Brugge ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı iki puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak.
Grubun diğer maçında Real Madrid, gruptan çıkmayı garantileyen PSG'yi ağırlayacak.
- Galatasaray'da 4 sakat, bir cezalı
Galatasaray'da 5 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak.
Uruguay Milli Takımı'ndan sakat dönen ve Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada görev yapamayan kaleci Fernando Muslera'nın sahada yerini alması bekleniyor.
- Gol atamayan tek takım
Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım konumunda bulunuyor.
Toplam 8 grupta 32 ekibin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının ardından Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.
- Club Brugge'de Diagne kadroda yok
Club Brugge'ün sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, müsabakada forma giymeyecek.
Belçika ekibinin teknik heyeti, Senegalli futbolcuyu karşılaşmanın kamp kadrosuna almadı.
Club Brugge'de ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Ruud Vormer de maçta görev yapmayacak.
Galatasaray, Terim yönetiminde Avrupa'da 77. kez sahne alacak
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında yarın Belçika'nın Club Brugge takımını konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 77. mücadelesine çıkacak.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.
Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında bugüne dek 76 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 30'unu ise kaybetti.
Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 103 gol atarken, kalesinde ise 110 gol gördü.
Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:
- Şampiyonlar Ligi'nde 52. maç
Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın 52. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak.
Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 51 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 27 kez de mağlup oldu.
Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezondaki performansı şöyle:
- UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final
Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.
Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.
Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.
Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.
Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında bugüne dek 76 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 30'unu ise kaybetti.
Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 103 gol atarken, kalesinde ise 110 gol gördü.
Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:
| Organizasyon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|51
|14
|10
|27
|53
|86
| UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
| 8
| 8
| 0
| 0
| 23
| 5
|UEFA Kupası
|13
|5
|6
|2
|18
|13
| Kupa Galipleri Kupası
| 4
| 3
| 0
| 1
| 9
| 6
| TOPLAM
| 76
| 30
| 16
| 30
| 103
| 110
Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın 52. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak.
Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 51 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 27 kez de mağlup oldu.
Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezondaki performansı şöyle:
| Sezon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| P
| 1997-98
| 6
| 1
| 1
| 4
| 4
| 11
| 4
| 1998-99
| 6
| 2
| 2
| 2
| 8
| 8
| 8
| 1999-00
| 6
| 2
| 1
| 3
| 10
| 13
| 7
| 2002-03
| 6
| 1
| 1
| 4
| 5
| 10
| 4
| 2003-04
| 6
| 2
| 1
| 3
| 6
| 8
| 7
| 2012-13
| 10
| 5
| 2
| 3
| 14
| 14
| 17
| 2013-14
| 1
| 0
| 0
| 1
| 1
| 6
| 0
|2018-19
|6
|1
|1
|4
|5
|8
|4
|2019-20
|4
|0
|1
|3
|0
|8
|1
Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.
Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.
Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.
Galatasaray'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti 11 maç
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun beşinci haftasında yarın Belçika'nın Club Brugge takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde adeta galibiyeti unuttu.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı son 11 maçta taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı.
Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından istediği sonuçları alamadı.
Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile berabere kalırken, sahasında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına mağlup oldu. Galatasaray, sonrasındaki iki müsabakada İspanya'nın Real Madrid takımına yenildi.
- Son 30 maçta 2 galibiyet
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 30 maçta sadece 2 galibiyet elde etti.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 19 defa mağlup oldu, 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
- Gol yollarında etkisiz
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 5 maçta gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi.
Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Benfica takımına 2-1 kaybettiği müsabakadan sonra çıktığı 5 Avrupa kupası maçında gol atamadı.
Galatasaray, geçen sezondan 1 UEFA Avrupa Ligi maçının yanı sıra bu sezonki 4 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında fileleri havalandıramadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte kalesinde 8 gol gördü.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 32 takım arasında, 5. maçlar öncesi, gol sevinci yaşayamayan tek takım durumunda.
- 100. galibiyet şanssızlığı
Avrupa kupalarında 99 galibiyeti bulunan Galatasaray, son 11 maçta kazanamadı ve "dalya" sevincini yaşayamadı.
Avrupa sahnesinde çıktığı 283 maçın 99'undan galibiyetle ayrılıp 110 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa kupalarındaki 99. galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçındaki Rus takımı Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakanın ardından yaptığı maçlarda 3 beraberlik, 8 yenilgi gördü.
- Avrupa kupalarında son 30 maç
Galatasaray'ın Avrupa'da son 30 maçta aldığı sonuçlar şöyle:
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı son 11 maçta taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı.
Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından istediği sonuçları alamadı.
Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile berabere kalırken, sahasında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına mağlup oldu. Galatasaray, sonrasındaki iki müsabakada İspanya'nın Real Madrid takımına yenildi.
- Son 30 maçta 2 galibiyet
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 30 maçta sadece 2 galibiyet elde etti.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 19 defa mağlup oldu, 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
- Gol yollarında etkisiz
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 5 maçta gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi.
Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Benfica takımına 2-1 kaybettiği müsabakadan sonra çıktığı 5 Avrupa kupası maçında gol atamadı.
Galatasaray, geçen sezondan 1 UEFA Avrupa Ligi maçının yanı sıra bu sezonki 4 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında fileleri havalandıramadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte kalesinde 8 gol gördü.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 32 takım arasında, 5. maçlar öncesi, gol sevinci yaşayamayan tek takım durumunda.
- 100. galibiyet şanssızlığı
Avrupa kupalarında 99 galibiyeti bulunan Galatasaray, son 11 maçta kazanamadı ve "dalya" sevincini yaşayamadı.
Avrupa sahnesinde çıktığı 283 maçın 99'undan galibiyetle ayrılıp 110 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa kupalarındaki 99. galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçındaki Rus takımı Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakanın ardından yaptığı maçlarda 3 beraberlik, 8 yenilgi gördü.
- Avrupa kupalarında son 30 maç
Galatasaray'ın Avrupa'da son 30 maçta aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Tur
| Rakip
|Sonuç (GS-Rakip)
|2013-14
|Şampiyonlar Ligi
|Son 16
|Chelsea
|1 - 1
|Son 16
|Chelsea
|0 - 2 (D)
|2014-15
|Şampiyonlar Ligi
|Grup
|Anderlecht
|1 - 1
|Grup
|Arsenal
|1 - 4 (D)
|Grup
|Borussia Dortmund
|0 - 4
|Grup
|Borussia Dortmund
|1 - 4 (D)
|Grup
|Anderlecht
|0 - 2 (D)
|Grup
|Arsenal
|1 - 4
|2015-16
|Şampiyonlar Ligi
|Grup
|Atletico Madrid
|0 - 2
|Grup
|Astana
|2 - 2 (D)
| Grup
|Benfica
|2 - 1
|Grup
|Benfica
|1 - 2 (D)
|Grup
|Atletico Madrid
|0 - 2 (D)
|Grup
|Astana
|1 - 1
|UEFA Avrupa Ligi
|Son 32
|Lazio
|1 - 1
|Son 32
|Lazio
|1 - 3 (D)
|2016-17
|UEFA Avrupa Ligi
|2. Ön Eleme
|Östersunds
|0 - 2 (D)
|2. Ön Eleme
|Östersunds
|1 - 1
|2018-19
|Şampiyonlar Ligi
|Grup
|Lokomotiv Moskova
|3 - 0
|Grup
|Porto
|0 - 1 (D)
|Grup
|Schalke
|0 - 0
|Grup
|Schalke
|0 - 2 (D)
|Grup
|Lokomotiv Moskova
|0 - 2 (D)
|Grup
|Porto
|2 - 3
|UEFA Avrupa Ligi
|Son 32
|Benfica
|1 - 2
|Son 32
|Benfica
|0 - 0 (D)
|2019-2020
|Şampiyonlar Ligi
|Grup
|Club Brugge
|0 - 0 (D)
|Grup
|PSG
|0 - 1
|Grup
|Real Madrid
|0 - 1
|Grup
|Real Madrid
|0 - 6 (D)