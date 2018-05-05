Galatasaray, Bükreş'te yarı finalde elendi!

Dörtlü Final ilk gün maçında, Rumen ekibi'yayenilerek final şansını kaçırdı.Ev sahibi CSM Volei Alba, 1-0 geriye düştüğü müsabakada sarı-kırmızılı ekibi 3-1 mağlup ederek finalde bir diğer Türkiye temsilcisi VakıfBank'ın rakibi oldu.Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, ilk teknik molayı 8-4, ikinci teknik molayı ise 16-12 önde geçti. CSM Volei Alba, file önünde sağladığı etkinlikle farkı azaltarak skoru 25-23'e getirmesine karşın, Galatasaray ilk seti 25-23 kazanan taraf oldu.Sarı-kırmızılı ekip, ikinci sete oldukça tutuk başlarken, oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi takım, ilk teknik molaya 8-2 galip durumda ulaştı. Galatasaray'ın Neslihan Demir Güler'le farkı kapatma çabaları yeterli olmazken, CSM Volei Alba ikinci teknik molayı da 16-12 üstün geçti. Rumen ekibi, Cleger Alba'nın iyi oyunuyla seti 25-17 kazandı ve 1-1 eşitliği sağladı.CSM Volei Alba, ikinci setteki dirençli oyunun üçüncü sete de taşıdı ve ilk teknik molaya 8-6 önde geldi. Galatasaray, rakibinin iyi savunmasına ve file üstündeki etkinliğine yeterli karşılığı veremeyince, ev sahibi ekip ikinci teknik molayı da 16-14 üstün geçti. Son bölümde rakibini 18-18'lik skorla yakalamasına karşın üst üste basit hatalar yapan sarı-kırmızılı ekip karşısında CSM Volei Alba, seti 25-22 kazanarak 2-1 öne geçti.Karşılaşmanın dördüncü setinde ev sahibi takım, oyunun kontrolünü elinde tutarak ilk teknik molayı 8-6 üstün geçerken, ikinci teknik molaya da 16-11 galip durumda girdi. Son bölümde Galatasaray takımı bir geri dönüş için çabalayarak skoru 24-16'dan 24-22'ye kadar getirmesine karşın, CSM Volei Alba seti 25-22 maçı ise 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inin ikinci ve son gününde yarın, üçüncülük ile final müsabakaları oynanacak.Dörtlü Final'de yarın saat 16.00'da Imoco Volley ile Galatasaray üçüncülük maçına çıkaçak. Ev sahibi CSM Volei Alba ile VakıfBank arasındaki şampiyonluk müsabakası ise saat 19.00'da başlayacak.