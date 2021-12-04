Galatasaray, Bingöl Solhanspor'a set vermedi!

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bingöl Solhanspor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Bingöl Solhanspor'a set vermedi!
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04 Aralık 2021 17:40
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bingöl Solhanspor ile karşılaştı.

Mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Emre Savaş (Onurcan Çakır, Beytullah Hatipoğlu, Divish, Muzaffer Yönet, Hakkı Çapkınoğlu)

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Murat Karakaya, Uğur Kılınç, Miskovich, Grozdanov, Dautefendic (Burak Hazırol, Doardo, Samet İçmegiz, Alper Omurca, Fatih Yürümez, İbrahim Kurt, Celalettin Fedakar)

Setler: 25-18, 25-16, 25-20

Süre: 79 dakika (26, 26, 27)


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