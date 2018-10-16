Galatasaray, Avrupa Süper Kupa maçına çıkıyor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Süper Kupa maçında 17 Ekim Çarşamba günü Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Galatasaray ile FIBA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan UMMC Ekaterinburg arasındaki karşılaşma Rusya'da oynanacak.
Ekaterinburg kentinde yapılacak karşılaşma TSİ 17.00'de başlayacak.
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Geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Galatasaray ile FIBA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan UMMC Ekaterinburg arasındaki karşılaşma Rusya'da oynanacak.
Ekaterinburg kentinde yapılacak karşılaşma TSİ 17.00'de başlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın