Galatasaray, Arsenal'den istiyor: Smith-Rowe

10 numaraya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Arsenal'de forma giyen İngiliz oyuncu Emile Smith-Rowe'u gündemine aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, Arsenal'den istiyor: Smith-Rowe
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25 Ocak 2024 09:51
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 10 numara pozisyonu için rotasını Premier Lig'e çevirdi.

Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılı ekip, Arsenal'de kariyerine devam eden 23 yaşındaki İngiliz orta saha Emile Smith-Rowe'u gündemine aldı.

Haberde; Galatasaray'ın, orta alan ve kanatlarda oynayabilen oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istediği belirtildi. 1.82 boyundaki oyuncunun Arsenal ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 13 resmi maçta 1 asist kaydeden İngiliz oyuncu, kariyeri boyunca Huddersfield ve Leipzig formaları da giydi.

Yıldız oyuncu kariyeri boyunca çıktığı 186 maçta 41 gol 23 asist kaydetti.



 
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