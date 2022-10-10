Galatasaray'a yeni antrenör!

Duran toplarda bu sezon istediği verimi alamayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.



Sarı kırmızılı ekip, Sargon Duran'ı yeni 'Duran top antrenörü' olarak getirdi.



Avusturyalı çalıştırıcı bugünkü idmanda yer alırken, taç ve duran top konusunda takıma yardımda bulunacak.



Son olarak son olarak Avusturya ekibi 1210 Wien'de top koşturan Duran, 2019 yılında aktif futbol kariyerini noktalayarak anternörlüğe başladı.



35 yaşındaki çalıştırıcı Galatasaray'daki görevinden önce Avusturya ekibi Wiener Neustadt'da görev yapıyordu.





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