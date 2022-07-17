Galatasaray'a 1.89'luk stoper!

Marcao'nun boşluğunu doldurmak isteyen ve stoper arayışlarına devam eden Galatasaray'da Manchester Ciry'den Nahuel Ferraresi gündeme geldi. İşte transferde son detaylar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a 1.89'luk stoper!
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17 Temmuz 2022 12:06
Galatasaray'da Marcao'nun Sevilla'ya transferi sonrası stoper arayışları sürüyor.

Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katan Aslan, kaliteli bir stoper daha almak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-Kırmızılılar'da gündeme gelen son isim ise Nahuel Ferraresi.

Manchester City U23 takımında forma giyen Veneuzellalı yıldız için girişimlere başlandığı belirtildi.

KULÜBÜ KİRALAMAYA SICAK

Geçen sezon Portekiz ekibi Estoril'de forma giyen 23 yaşındaki genç yetenek uzun boyunun yanı sıra pas oyunundaki başarısıyla dikkat çekiyor.

1.89 boyuyla hava toplarında da başarılı bir grafik çizen Ferraresi, 2017 yılından beri İngiliz ekibinde top koşturuyor.

Genç yetenek 2017 yılında ülkesinin takımlarından Tachira'dan Manchester City'ye transfer oldu. İngiliz ekibi oyuncusunun daha da gelişmesi için kiralama seçeneğine sıcak bakıyor. Ferraresi stoper bölgesi dışında sağ bekte de başarıyla görev alabiliyor.

Geçen sezon Estoril'de 25 karşılaşmada görev alan genç yıldız, gol ve asist üretemedi. Oynadığı maçlarda ise 1 kez kırmızı kart gördü. Yönetim, stoper transferini kısa süre içinde tamamlamak istiyor. 

 
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