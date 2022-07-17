Galatasaray'a 1.89'luk stoper!

KULÜBÜ KİRALAMAYA SICAK

Galatasaray'da Marcao'nun Sevilla'ya transferi sonrası stoper arayışları sürüyor.Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katan Aslan, kaliteli bir stoper daha almak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-Kırmızılılar'da gündeme gelen son isim ise Nahuel Ferraresi.Manchester City U23 takımında forma giyen Veneuzellalı yıldız için girişimlere başlandığı belirtildi.Geçen sezon Portekiz ekibi Estoril'de forma giyen 23 yaşındaki genç yetenek uzun boyunun yanı sıra pas oyunundaki başarısıyla dikkat çekiyor.1.89 boyuyla hava toplarında da başarılı bir grafik çizen Ferraresi, 2017 yılından beri İngiliz ekibinde top koşturuyor.Genç yetenek 2017 yılında ülkesinin takımlarından Tachira'dan Manchester City'ye transfer oldu. İngiliz ekibi oyuncusunun daha da gelişmesi için kiralama seçeneğine sıcak bakıyor. Ferraresi stoper bölgesi dışında sağ bekte de başarıyla görev alabiliyor.Geçen sezon Estoril'de 25 karşılaşmada görev alan genç yıldız, gol ve asist üretemedi. Oynadığı maçlarda ise 1 kez kırmızı kart gördü. Yönetim, stoper transferini kısa süre içinde tamamlamak istiyor.