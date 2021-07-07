G.Saray'a Gedson şoku: Başkan tutuklandı

Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferi için görüşmeler yaptığı Benfica'da başkan gözaltına alındı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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G.Saray'a Gedson şoku: Başkan tutuklandı
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07 Temmuz 2021 20:48
Galatasaray'ın Gedson Fernandes'i tekrar kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı Benfica'da deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı.

Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira, kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık ve sahtekarlık yaptığı iddialarıyla gözaltına alındı.

Luis Filipe Vieira ile birlikte oğlu Tiago Vieira ve futbol menajeri Bruno Macedo da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

TRANSFERLER DE İNCELENİYOR

Polis, Benfica Kulüp Binası'nda ve tesislerde aramalar yaparak belgelere el koydu. Yapılan bazı transferlerin de ayrıca incelendiği bildirildi. Tutuklamanın ardından Benfica hisselerinin de yüzde 15 oranında değer kaybettiği iletildi.

Benfica Başkanı'nın yarın (8 Temmuz) tarihinde hakim karşısına çıkacağı ve geleceğinin netleşeceği kaydedildi.




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