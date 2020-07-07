G.Birliği'nde Nordfelt, sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşılaşması öncesi kaleci Nordfeldt, sakatlanarak kadro dışı kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
G.Birliği'nde Nordfelt, sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı
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07 Temmuz 2020 18:55
Gençlerbirliği kalecisi Kristoffer Nordfeldt, maç öncesi ısınırken sakatlık geçirdi ve kadrodan çıkartıldı.

İsveçli kalecinin yerine yedek kaleci Ertaç Özbir, ilk 11'e dahil edildi. Yedek kaleci olarak da Burak Çapkınoğlu kadroya dahil edildi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kaledeki zorunlu değişiklik dışında geçen haftaya sakat Floyd Ayite'nin yerine Soner Dikmen'i ilk 11'de oynattı.



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