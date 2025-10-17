Futbolda haftanın programı!

Futbolda Trendyol Süper Lig'e 9, Trendyol 1. Lig'e 10, Nesine 2. Lig'e 9, Nesine 3. Lig'e ise 7. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne ise milli maçlar nedeniyle ara verildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
- Trendyol Süper Lig
Cumartesi:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Tüpraş)
17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
19 Ekim Pazar:
14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor (Gaziantep)
20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Chobani)
20 Ekim Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)
- Trendyol 1. Lig
Bugün:
20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)
Yarın:
13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)
13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Atko Grup Pendikspor (Van Atatürk)
16.00 Adana Demirspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)
19.00 Atakaş Hatayspor-Arca Çorum FK (Mersin)
19 Ekim Pazar:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor (Aktepe)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Iğdır Şehir)
19.00 Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK (Esenler Erokspor)
20 Ekim Pazartesi:
16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
- Nesine 2. Lig
- Kırmızı Grup
Cumartesi:
15.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Ankara Demirspor (Bolluca)
19 Ekim Pazar:
13.00 KCT 1461 Trabzon FK-Aliağa Futbol (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 Muşspor-Yeni Malatyaspor (Muş Şehir)
14.30 Adanaspor-Mardin 1969 Spor (Yeni Adana)
15.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Güzide Gebzespor (Kırklareli Atatürk)
15.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Bursaspor (Dağılgan)
19.00 Isbaş Isparta 32 Spor-Fethiyespor (Isparta Atatürk)
19.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Somaspor (Mersin)
19.00 Menemen FK-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Menemen İlçe)
- Beyaz Grup
Cumartesi:
15.00 Karacabey Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.00 Beykoz Anadoluspor-Merkür Jet Erbaaspor (Maltepe Hasan Polat)
19 Ekim Pazar:
13.00 GMG Kastamonuspor-Adana 01 FK (Gazi)
14.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor-İskenderunspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
15.00 Muğlaspor-Anagold 24Erzincanspor (Denizli Atatürk)
16.00 Karaman FK-MKE Ankaragücü (Yeni Karaman)
19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Seza Çimento Elazığspor (11 Nisan)
19.00 Batman Petrolspor-Altınordu (Batman)
19.00 Bucaspor 1928-Sultan Su İnegölspor (Yeni Buca)
- Nesine 3. Lig
- 1. Grup
Cumartesi:
15.00 Galataspor-Polatlı 1926 SK (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 İnegöl Kafkasspor-Bursa Nilüfer Futbol (İnegöl İlçe)
15.00 Astor Enerji Çankayaspor-Bulvarspor (Osmanlı)
15.00 Yalova FK 77-Kestel Çilekspor (Yalova Atatürk)
19 Ekim Pazar:
15.00 İnkılap Futbol-Çorluspor 1947 (Silivri Müjdat Gürsu)
15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Etimesgutspor (Alemdağ)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Silivrispor (Minareli Çavuş)
15.00 Edirnespor-Küçükçekmece Sinopspor (Edirne Şehir)
- 2. Grup
Cumartesi:
13.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-12 Bingölspor (Kırşehir Ahi)
14.00 Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurt SK (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
14.30 Erciyes 38 Futbol-Suvermez Kapadokyaspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)
19 Ekim Pazar:
14.00 Mdgrup Osmaniyespor-Kilis 1984 (Cevdetiye 1 Nolu Saha)
14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Kırıkkale FK (Kızıltepe İlçe)
14.00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Ağrı 1970 SK (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
14.30 Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor-Silifke Belediyespor (Başpınar)
19.00 Niğde Belediyespor-Karaköprü Belediyespor (Niğde 5 Şubat)
- 3. Grup
Cumartesi:
14.00 Pazarspor-Fatsa Belediyespor (Pazar İlçe)
14.30 Düzce Cam Düzcespor-Orduspor 1967 (Düzce Şehir)
14.30 TCH Group Zonguldakspor-1926 Bulancakspor (Karaelmas K. Köksal)
19.00 Giresunspor-Artvin Hopaspor (Çotanak)
19 Ekim Pazar:
14.00 Tokat Belediyespor-Sebat Gençlikspor (Erbaa Yeni İlçe)
14.00 Amasyaspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (12 Haziran)
14.30 Karabük İdmanyurdu-Çayelispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.00 52 Orduspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Yeni Ordu)
- 4. Grup
Cumartesi:
15.00 Karşıyaka-Nazillispor (İzmir Atatürk)
15.00 Kütahyaspor-İzmir Çoruhlu FK (Dumlupınar)
15.00 Alanya 1221 Futbol-Afyonspor (Alanya Milli Egemenlik)
19.00 Eskişehirspor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor (Prof. Dr. Fethi Heper)
19.00 Tire 2021 FK-Altay (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
19 Ekim Pazar:
15.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Ayvalıkgücü Belediyespor (İzmir Atatürk)
15.00 Söke 1970 SK-Oktaş Uşakspor (Didim Atatürk)
19.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Balıkesir Atatürk)
