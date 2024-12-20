Futbolda haftanın programı

Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'e 17. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 3. Lig'de ise sezonun ilk yarısı, 12. haftanın 1 erteleme müsabakasıyla tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
- Trendyol Süper Lig
20 Aralık Cuma:
20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
21 Aralık Cumartesi:
16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)
22 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor (Gaziantep)
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)
23 Aralık Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Mersin)
20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
- Trendyol 1. Lig
21 Aralık Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Malatyaspor (Iğdır Şehir)
16.00 Manisa FK-Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Pendik)
22 Aralık Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Aktepe)
16.00 Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)
16.00 Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenler Erokspor)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-MKE Ankaragücü (Çorum Şehir)
23 Aralık Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Central Hospital Ümraniyespor (Diyarbakır)
- TFF 2. Lig
Beyaz Grup
22 Aralık Pazar:
14.00 Sarıyer-İskenderunspor (Yusuf Ziya Öniş)
14.00 E Koleji Isparta 32 Spor-Karaköprü Belediyespor (Isparta Atatürk)
14.00 Afyonspor-Altınordu (Zafer)
14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Fethiyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
14.00 Anagold 24Erzincanspor-Batman Petrolspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
14.00 Kırklarelispor-Altay (Kırklareli Atatürk)
14.00 Kepezspor-1461 Trabzon (Kepez Hasan Doğan)
14.00 İnegölspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (İnegöl İlçe)
14.00 GMG Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor (Gazi)
Kırmızı Grup
22 Aralık Pazar:
14.00 Somaspor-Giresunspor (Soma Atatürk)
14.00 Karacabey Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 Diyarbekirspor-Ankara Demirspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
14.00 Karaman FK-Artı Değer Vanspor FK (Yeni Karaman)
14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Çimentaş Elazığspor (Mersin)
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri-Menemen FK (Maltepe Hasan Polat)
14.00 Bucaspor 1928-Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi FSK (Yeni Buca)
14.00 Serik Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor (Serik İsmail Oğan)
14.00 Belediye Derincespor-Nazillispor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
- TFF 3. Lig 12. hafta erteleme maçı
21 Aralık Cumartesi:
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
- Trendyol Süper Lig
20 Aralık Cuma:
20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
21 Aralık Cumartesi:
16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)
22 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor (Gaziantep)
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)
23 Aralık Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Mersin)
20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
- Trendyol 1. Lig
21 Aralık Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Malatyaspor (Iğdır Şehir)
16.00 Manisa FK-Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Pendik)
22 Aralık Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Aktepe)
16.00 Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)
16.00 Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenler Erokspor)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-MKE Ankaragücü (Çorum Şehir)
23 Aralık Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Central Hospital Ümraniyespor (Diyarbakır)
- TFF 2. Lig
Beyaz Grup
22 Aralık Pazar:
14.00 Sarıyer-İskenderunspor (Yusuf Ziya Öniş)
14.00 E Koleji Isparta 32 Spor-Karaköprü Belediyespor (Isparta Atatürk)
14.00 Afyonspor-Altınordu (Zafer)
14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Fethiyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
14.00 Anagold 24Erzincanspor-Batman Petrolspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
14.00 Kırklarelispor-Altay (Kırklareli Atatürk)
14.00 Kepezspor-1461 Trabzon (Kepez Hasan Doğan)
14.00 İnegölspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (İnegöl İlçe)
14.00 GMG Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor (Gazi)
Kırmızı Grup
22 Aralık Pazar:
14.00 Somaspor-Giresunspor (Soma Atatürk)
14.00 Karacabey Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 Diyarbekirspor-Ankara Demirspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
14.00 Karaman FK-Artı Değer Vanspor FK (Yeni Karaman)
14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Çimentaş Elazığspor (Mersin)
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri-Menemen FK (Maltepe Hasan Polat)
14.00 Bucaspor 1928-Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi FSK (Yeni Buca)
14.00 Serik Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor (Serik İsmail Oğan)
14.00 Belediye Derincespor-Nazillispor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
- TFF 3. Lig 12. hafta erteleme maçı
21 Aralık Cumartesi:
13.30 Çorluspor 1947-Alanya 1221 FSK (General Basri Saran)