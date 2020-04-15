Futbolcuların seksi hayranlarıyla göz göze geldiğinde oluşan 10 durum

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ŞEF
Türkiye'de yayın yapan ünlü Youtuber'lar hangi takımı tutuyor?
Çocukluk dönemini çok zor geçirmiş dünya yıldızları
Muhtemelen nerede oynadığını bilmediğiniz futbolcular
Sakatlığı yüzünden futbolu en güzel zamanında bırakan dünya yıldızları
Neymar: "Benim gördüğüm en iyisi, eşsiz bir adam o; Messi"
Avrupa'da formayı söke söke alan 20 yaş altı 10 futbolcu
Zor şartlar altında büyüyen dünya yıldızlarının hikayelerine ortak olun
TEST
"Karanlıklar içinden, gün doğar ya aniden" deyip, seni şöyle alalım!
Fatih Terim mi, Şenol Güneş misin? 8 soruda cevabını sana veriyoruz...
Bu kez zorlu bir test ile karşınızdayız! Hangi takımda oynamadı?
Yeni yarışma: 3 ipucu, 3 soru veeee 5 yıldız! Bil bakalım ben kimim?
Futbola "NE KADAR" hakimsin? 20 soru, bu sözü kim söylemişti?
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5 soru soruyoruz; Süper Lig'de hangi olayın içinde olurdun?
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"GİZLİ" olarak eğlendiği yeni güzel!
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