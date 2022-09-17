İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forest ile Fulham karşı karşıya geldi.
Ligin 8. haftasında oynanan müsabakayı Fulham 3-2'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Fulham'a galibiyeti getiren golleri 54. dakiakda Tosin Adarabioyo, 57. dakikada Joao Palhinha ve 60. dakikada Harrison Reed kaydetti. Ev sahibi Nottingham Forest'ın golleri ise 11. dakikada Taiwo Awoniyi ve 77. dakikada Lewis O'Brien'den geldi.
Bu sonucun ardından Fulham, ligde 11 puana yükseldi. Nottingham Forest 4 puanda kaldı.
Ligin 9. haftasında Fulham, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. Nottingham Forest, Leicester City deplasmanına gidecek.
[Fotoğraf Kaynak: Fulham / Twitter]
Ligin 8. haftasında oynanan müsabakayı Fulham 3-2'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Fulham'a galibiyeti getiren golleri 54. dakiakda Tosin Adarabioyo, 57. dakikada Joao Palhinha ve 60. dakikada Harrison Reed kaydetti. Ev sahibi Nottingham Forest'ın golleri ise 11. dakikada Taiwo Awoniyi ve 77. dakikada Lewis O'Brien'den geldi.
Bu sonucun ardından Fulham, ligde 11 puana yükseldi. Nottingham Forest 4 puanda kaldı.
Ligin 9. haftasında Fulham, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. Nottingham Forest, Leicester City deplasmanına gidecek.
[Fotoğraf Kaynak: Fulham / Twitter]
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