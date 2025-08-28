27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
0-4
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
2-3
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
2-0
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
1-0
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
6-0
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
1-0
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
1-1
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
2-0
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
0-6
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
2-0
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
14-13
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
2-3

Fred: "Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz"

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Fred, maç sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

calendar 28 Ağustos 2025 00:30 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 00:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fred: 'Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Fred, maçı sonrasında konuştu.

Maç hakkında konuşan Fred, "Konuşması zor çünkü sıcak kafayla ne konuşabilirim bilmiyorum. Kolay bir maç olmadı, bunu biliyorduk. Güçlü ve iyi bir takıma karşı oynadık. Baskı yaratmak istediler üzerimizde. İlk maçta şanslar yaratmıştık, gol atabilirdik ama maalesef olmadı. Konuşması zor. Daha iyisini ortaya koyabilmek adına daha çok çalışmalıyız. Kendimizi daha iyi bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Sezonu iyi bir şekilde bitirmek adına sıkı çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'ni kazanabileceklerini açıklayan Brezilyalı oyuncu,  "Çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz, Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz ama çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.