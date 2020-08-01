Fransa Lig Kupası da PSG'nin

Fransa Lig Kupası finalinde PSG ile Lyon karşı karşıya geldi.



Stade de France'de oynanan ve normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten karşılaşmayı PSG penaltı atışları sonucunda 6-5 kazanarak kupayı müzesine götürdü.



Penaltılarda rakibine 6-5'lik üstünlük sağlayan Paris ekibi, bu sezon Lig Şampiyonluğu ve Fransa Kupası'nın ardından 3. kupasını da kaldırdı. PSG böylelikle tarihinde 9. kez Lig Kupası'nı kaldırdı ve bu kupayı en çok alan takım ünvanına erişti.



