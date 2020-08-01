Fransa Lig Kupası da PSG'nin

Paris Saint Germain, Lig Kupası finalinde Lyon'u normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltı atışları sonucunda yenerek zafere ulaştı.

, Fotoğraf; EPA
Fransa Lig Kupası da PSG'nin
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01 Ağustos 2020 01:07
Fransa Lig Kupası finalinde PSG ile Lyon karşı karşıya geldi.

Stade de France'de oynanan ve normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten karşılaşmayı PSG penaltı atışları sonucunda 6-5 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Penaltılarda rakibine 6-5'lik üstünlük sağlayan Paris ekibi, bu sezon Lig Şampiyonluğu ve Fransa Kupası'nın ardından 3. kupasını da kaldırdı. PSG böylelikle tarihinde 9. kez Lig Kupası'nı kaldırdı ve bu kupayı en çok alan takım ünvanına erişti.



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