Formula 1'e yeni pist eklendi

Madrid Grand Prix'inin, 2026'dan itibaren Formula 1 takvimine ekleneceği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Formula 1'e yeni pist eklendi
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23 Ocak 2024 14:20
İspanya'nın başkenti Madrid, 2026'dan itibaren Formula 1 takviminde yer alacak.

Formula 1'den yapılan açıklamada, "İspanya Grand Prix'si, 2026'dan 2035'e kadar Madrid'de düzenlenecek." ifadesi kullanıldı.

Yarış takviminde herhangi bir artış olup olmayacağı henüz açıklanmadı.

45 YIL SONRA DÖNÜYOR

Madrid'in 45 yıl sonra Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmasını sağlayan anlaşmanın tanıtımı, IFEMA Fuar Alanı'nda oldu.

Anlaşma gereği Madrid pisti, 2026 ile 2035 yılları arasında Formula 1 yarışları takviminde yer alacak.

FIA tarafından onaylanacak Madrid pistinin sunulan taslağa göre 5 bin 474 metre uzunluğunda, 20 virajlı, 8 üst geçitli, 2 tünelli, 4 sollama noktalı olması ve sıralama turunun ortalama 1 dakika 32 saniye sürmesi öngörülüyor.

Toplamda 110 bin seyirci kapasitesine sahip olacak pist, tamamen özel girişimle yapılacak.

Formula 1'in Madrid'e gelmesinin kente sağlayacağı ekonomik katkının yılda yaklaşık 450 milyon avroyu bulacağı belirtiliyor.

Formula 1 yarışları Madrid'de son olarak 1981 yılında, başkentin 30 kilometre kadar dışındaki San Sebastian de los Reyes ilçesindeki Jarama Pisti'nde yapılmıştı.

 
 
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