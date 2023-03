İLK 5 MAÇ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

FRANSA'DA ÇARPICI PERFORMANS

5 BÜYÜK LİGDE REKORLARDAN

SADECE FRANSA KUPASI'NDA YENİLDİ

HER MAÇ PARA CEZASI ÖDENİYOR!

HAKAN CELEP'TEN EDİTÖRÜN NOTU:

WILL STILL'IN BİR DEĞİŞİK ÖYKÜSÜ

Futbol tutkunlarının favori oyunlarından biri olan Football Manager sevdasıyla teknik direktörlüğe adım atan, Fransa'da tarih yazıyor!Reims'in bu sezon 10 maçta 1 galibiyet almasının ardından Barcelona U19, Brighton, Watford, Salzburg, Saint Etienne, Olympiakos gibi takımları çalıştıran 49 yaşındaki İspanyol Oscar Garcia'nın görevine son verildi.Bu ayrılık sonrası 1. liglerde teknik direktörlük deneyimi olmayan 30 yaşındaki "Football Manager" sevdalısı Will Still, Reims'in başına getirildi.Will Still, Reims'te 5 maçlık namağlup bir seri yakaladı ve kulüp yönetimi, 30 yaşındaki Belçikalı ismin sezon sonuna kadar takımda kalacağını duyurdu.Ekim ayında Reims'in başına geçen Will Still, Fransa Ligue 1'deki 17 maçta, 9 galibiyet ve 8 beraberlik alırken, rakiplerine mağlup olmadı.Geçen sezon 46 puan alan, bu sezona kümede kalma parolasıyla başlayan ancak bitime 11 hafta kala 43 puana ulaşan ve Avrupa kupalarına katılma şansını koruyan Reims, taraftarlarını da fazlasıyla mutlu etti.Reims Teknik Direktörü Will Still, 21. yüzyılda Avrupa'nın 5 büyük liginde olup, ilk 17 lig maçında yenilmeyen ikinci teknik direktör olarak futbol dünyasını şaşkına çeviren bir iş çıkardı. Bu alanda rekor 2012-2013 yıllarında Barcelona'nın başında 18 maç kaybetmeyen Tito Vilanova'ya ait.Fransa Ligue 1'de başarılı işler çıkaran Will Still, teknik direktörlük kariyerindeki ilk ve tek yenilgisini ise Fransa Kupası son 16 turunda Toulouse'a (3-1) karşı yaşadı.Bu arada Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en genç teknik direktör olan Will Still, UEFA Pro lisansına sahip olmadığı için, Reims Kulübü her maç 25 bin Euro para cezası ödüyor.Reims'ın Will Still yönetiminde Fransa Ligue 1'de bu sezon aldığı sonuçlar;Lorient 0-0 ReimsReims 2-1 AuxerreBrest 0-0 ReimsReims 1-0 NantesMontpellier 1-1 ReimsReims 3-1 RennesLille 1-1 ReimsAjaccio 0-1 ReimsReims 0-0 NicePSG 1-1 ReimsReims 4-2 LorientAuxerre 0-0 ReimsReims 4-0 TroyesNice 0-0 ReimsReims 3-0 ToulouseReims 1-0 AjaccioMonaco 0-1 ReimsStade de Reims'in 30 yaşındaki teknik direktörü Will Still'in bütün öyküsü, 2007'de başladı. 2007'de bir arkadaşının önerisiyle bilgisayarına Football Manager kurdu ve oynamaya başladı. Will Still, oyunun cazibesine öyle bir kapıldı ki o sırada oynadığı amatör futbolu bıraktı ve çılgınlar gibi FM oynamaya başladı.Akademik kariyerini de bu yönde kuran Will Still, Myerscough College'de antrenörlük eğitim aldı. Eğitimi sırasında yarı zamanlı olarak Preston North End'de stajerlik yaptı.Preston'da görev aldığı 1 sezon ve ardından geçen 2 yılda antrenörlük kursları ve antrenman teknikleri üzerine yoğunlaştı.2014'te Belçika kulübü Sint-Truiden'in açtığı iş ilanını gören Still, bu işe başvurdu ve video analisti olarak işe başladı. 2 sezon boyunca Sint-Truiden'de buişi yapan Still, teknik direktör Yannick Ferrera'nın görevine son verilmesi üzerine boşta kaldı.Sint-Truiden'in ardından Standard Liege'e video analistliği için başvuran Still, kabul edildi. Teknik direktör Frederic Vanderbiest'in yanında görev alan Still, hocasının Lierse'e gitmesi üzerine aynı rotayı izledi. Lierse'de hem gözlemci hem video analist olarak çalışan genç antrenör, 2017/18'de yardımcı antrenörlüğe yükseltildi.Lierse'de 8 maç geçici teknik direktör olarak çalışan Still, 8 maçta 7 galibiyet almasına rağmen görevde tutulmadı.Lierse sonrası Beerschot'ta çalışan Still, ardından Stade Reims'e iş başvurusunda bulunarak Fransa'ya adım atıyor. Reims'te çok kısa bir süre çalışan genç antrenör, Beerschot'tan hocası Oscar Garcia'nın Standard Liege'den yaptığı çağrıya kulak verip yeniden Belçika'ya geri döndü.10 maçlık Standard Liege macerasının ardından 2022/23 sezonu başında Stade Reims'e yardımcı antrenör olarak yine Oscar Garcia ile birlikte geri döndü.Oscar Garcia'nın gönderilmesinin ardından Reims, yeni bir teknik direktör bulunana kadar Still'e takımı çalıştırması ricasında bulundu. Will Still, ilk maçında Lorient ile berabere kaldı ancak ikinci maçında Auxerre'i 2-1 yendi. İç sahada Rennes'i 3-1 yenince koltuğunu sağlamlaştı. İstikrarlı bir şekilde iyi sonuçlar alan Still, Lile ve PSG deplasmanlarında yenilmeyince görevinde kalıcı hale geldi.