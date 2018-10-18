Fransa 6. ligi'nde mücadele eden Avant-Garde Caennaise takımı, sürpriz bir uygulamaya geçmeye hazırlanıyor.
Avant-Garde Caennaise, bir anlamda Football Manager oyununu gerçek hayata uyarlamayı hedefliyor.
Fransız temsilcisi, 'United Managers' şirketiyle birlikte hareket edip kadrosunu, sahada uygulanacak taktikleri, transferleri taraftarları ve uygulamayı kullananlarla birlikte yapacak.
United Managers şirketinin CEO'su Frederic Gauquelin, bu proje ile bir ilki gerçekleştirmek istediklerini söylerken ''Bu bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Biz taraftarlar takımımızla yapmak istediğimize karar verme gücüne sahip olmalıyız. Böylece oyuncuları da yakından takip etme, antrenmanları belirleme fırsatımız oluyor. Her taraftar, antrenörün hangi taktiği neden seçtiğini, ya da hangi oyuncuyu transfer etmek istediğini merak eder. Biz de burada devreye giriyoruz. Anketlerle artık taraftar karar verecek. Teknik adam, maç öncesi anketler onaylanmadan ilk 11'e karar veremeyecek. Anket sonuçları, eş zamanlı olarak maç öncesi iPad üzerinden teknik direktöre ulaştırılacak'' ifadelerini kullandı.
Frederic Gauquelin bazı insanların bu konuya şüpheci baktıklarını söylerken ''Bizim bu uygulamamızı küçük görenler, taraftarların bu işten anlamayacaklarını düşünenler var. Ama yine de çok güzel ve akıllı bir iş yaptığımızı düşünüyoruz'' dedi.
United Managers şirketinin (Uygulamanın yapımcısı) 9 çalışanı tam zamanlı olarak kulüp binasında çalışıyor.
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Avant-Garde Caennaise, bir anlamda Football Manager oyununu gerçek hayata uyarlamayı hedefliyor.
Fransız temsilcisi, 'United Managers' şirketiyle birlikte hareket edip kadrosunu, sahada uygulanacak taktikleri, transferleri taraftarları ve uygulamayı kullananlarla birlikte yapacak.
United Managers şirketinin CEO'su Frederic Gauquelin, bu proje ile bir ilki gerçekleştirmek istediklerini söylerken ''Bu bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Biz taraftarlar takımımızla yapmak istediğimize karar verme gücüne sahip olmalıyız. Böylece oyuncuları da yakından takip etme, antrenmanları belirleme fırsatımız oluyor. Her taraftar, antrenörün hangi taktiği neden seçtiğini, ya da hangi oyuncuyu transfer etmek istediğini merak eder. Biz de burada devreye giriyoruz. Anketlerle artık taraftar karar verecek. Teknik adam, maç öncesi anketler onaylanmadan ilk 11'e karar veremeyecek. Anket sonuçları, eş zamanlı olarak maç öncesi iPad üzerinden teknik direktöre ulaştırılacak'' ifadelerini kullandı.
Frederic Gauquelin bazı insanların bu konuya şüpheci baktıklarını söylerken ''Bizim bu uygulamamızı küçük görenler, taraftarların bu işten anlamayacaklarını düşünenler var. Ama yine de çok güzel ve akıllı bir iş yaptığımızı düşünüyoruz'' dedi.
United Managers şirketinin (Uygulamanın yapımcısı) 9 çalışanı tam zamanlı olarak kulüp binasında çalışıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın