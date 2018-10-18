Fransa 6. ligi'nde mücadele edentakımı, sürpriz bir uygulamaya geçmeye hazırlanıyor., bir anlamda Football Manager oyununu gerçek hayata uyarlamayı hedefliyor.Fransız temsilcisi,şirketiyle birlikte hareket edip kadrosunu, sahada uygulanacak taktikleri, transferleri taraftarları ve uygulamayı kullananlarla birlikte yapacak.United Managers şirketinin CEO'su, bu proje ile bir ilki gerçekleştirmek istediklerini söylerkenifadelerini kullandı.Frederic Gauquelin bazı insanların bu konuya şüpheci baktıklarını söylerkendedi.United Managers şirketinin (Uygulamanın yapımcısı) 9 çalışanı tam zamanlı olarak kulüp binasında çalışıyor.