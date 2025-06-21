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20 Haziran
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Final serisinde III. randevu: Beşiktaş - Fenerbahçe

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.

calendar 21 Haziran 2025 00:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Final serisinde III. randevu: Beşiktaş - Fenerbahçe
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, beIN Sports Haber ve beIN Sports 5 kanallarından canlı yayınlanacak.

İki takım arasında oynanan serinin ilk iki maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı da 23 Haziran Pazartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.


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