Filip Novak için üst limit 1.5 milyon euro

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Trabzonspor'un Çekyalı sol beki Filip Novak'ın kafasını menajeri karıştırdı. Koronavirüs öncesinde yeni imza için prensipte anlaşılan tecrübeli oyuncunun menajerinin, salgın sürecinde Fenerbahçe dahil birçok kulüple temasa geçtiği ortaya çıktı.Yönetimin 860 bin Euro'luk yıllık ücretini yeni sözleşmede bonuslar dahil yıllık 1.5 milyon Euro'ya kadar yükselttiği Novak'ın karar vermek için süre talep ettiği belirtildi.Menajerine de para ödemeyecek olan Trabzonspor'un 29 yaşındaki oyuncuda asla fiyat artırmayı düşünmediği öğrenildi.Novak, bu sezon 32 maçta 5 gol attı, 1 asist yaptı. Çekyalı futbolcu, sol bek oynamasına rağmen bordo-mavili formayla toplam 79 maçta 14 gol atmayı başardı