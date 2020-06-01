Filip Novak için üst limit 1.5 milyon euro

Bordo-Mavililer, sözleşmesi sona erecek Novak için belirlediği 1.5 milyon Euro'luk maaş teklifinin üzerine çıkmayacak. Karadeniz Fırtınası, sürekli fiyat artırmaya çalışan menajerine ödeme yapmak istemiyor.

Haber; Sabah
Filip Novak için üst limit 1.5 milyon euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Haziran 2020 09:25
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Trabzonspor'un Çekyalı sol beki Filip Novak'ın kafasını menajeri karıştırdı. Koronavirüs öncesinde yeni imza için prensipte anlaşılan tecrübeli oyuncunun menajerinin, salgın sürecinde Fenerbahçe dahil birçok kulüple temasa geçtiği ortaya çıktı.

Yönetimin 860 bin Euro'luk yıllık ücretini yeni sözleşmede bonuslar dahil yıllık 1.5 milyon Euro'ya kadar yükselttiği Novak'ın karar vermek için süre talep ettiği belirtildi.

Menajerine de para ödemeyecek olan Trabzonspor'un 29 yaşındaki oyuncuda asla fiyat artırmayı düşünmediği öğrenildi.

HEM ATIYOR HEM SAVUNUYOR

Novak, bu sezon 32 maçta 5 gol attı, 1 asist yaptı. Çekyalı futbolcu, sol bek oynamasına rağmen bordo-mavili formayla toplam 79 maçta 14 gol atmayı başardı



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için