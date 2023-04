FIBA Genel Sekreteri Zagklis: 'Gençler BCL çok önemli'

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Bursa'nın ev sahipliğinde yapılan Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL), genç oyuncuların gelişimi için çok önemli bir adım olduğunu söyledi.Bu sezon ilk kez gerçekleştirilen organizasyonu Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve TOFAŞ Kulübü yetkilileriyle yakından takip eden Zagklis, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin turnuvalara ev sahipliği konusundaki performansını da övdü.Turnuvanın ilk gününden itibaren Bursa'da olduğuna dikkati çeken Zagklis, "Gençler BCL, Avrupa basketbolu stratejimiz ve genç oyuncularımızın gelişimi için çok önemli bir adım. FIBA, sportif sonuçların önemini, milli takımlar ile ulusal liglerin değerini ve ulusal oyuncuların gelişimini destekleyen BCL'yi 7 sezondur desteklemektedir. Basketbolun büyümesinden bahsederken yerli yeteneklerin denkleme dahil edildiğinden emin olmak bizim için çok önemli. Bu nedenle, BCL'de ilk günden itibaren, her kulübün en az 6 yerli oyuncuya sahip olması gerektiği kuralı var. Kulüplerin altyapı programlarındaki çalışmalarını desteklemeden onlardan en az 6 yerli oyuncuyu BCL kadrolarına kaydetmelerini isteyemezsiniz. Gençler BCL kulüplerden gelen talepler üzerine doğdu ve FIBA ile ulusal federasyonların yaz aylarında çok sayıda genç milli takım müsabakasıyla yaptığı büyük yatırımları, kulüp sezonunda tamamlamak için burada." diye konuştu.Avrupa'da kulüplerde oynayan yerli oyuncuların ortalama oyun süreleri konusuna da değinen Zagklis, şunları söyledi:"BCL'in gelişi, genç Avrupalı oyuncular için oyunun kurallarını değiştirdi. Daha önce ve aslında bugün hala diğer müsabakalarda, bir kulübün Avrupa'da 12 yabancı oyuncudan oluşan bir kadroyla oynayabildiği bir ekosistemde yerli oyuncu kuralının getirilmesi, genç Avrupalı oyuncular için birçok yer açtı. Furkan Korkmaz'ın BCL'de yılın genç oyuncusu olduğunu ya da BCL'de kulüp düzeyinde ilk uluslararası adımlarını atan Alperen Şengün ve Şehmus Hazer'in o zamanlarını hala hatırlıyorum. Ama yerli oyuncuların ortalama oynama sürelerinden hala memnun değilim. Bu da kulüpler ve federasyonlarımızla çalışmaya devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Gençler BCL de bu yöndeki önlemlerimizden biridir. Uluslararası turnuvalara erken yaşta katılmak ve en iyilere karşı mücadele etmek, genç oyuncuların daha hızlı gelişmesine ve kulüpleri ile koçlarının onlara güvenme kararlarını kolaylaştırmasına yardımcı olacaktır."Türkiye'nin FIBA etkinliklerini başarıyla düzenlediğini belirten Zagklis, "Türkiye Basketbol Federasyonu sadece bir FIBA üyesi değil, aynı zamanda başarılı FIBA etkinlik organizasyonlarının zengin geçmişine sahip uzun süreli bir ortaktır. Basitçe söylemek gerekirse, TBF portföyümüzde bulunan her tür etkinliği düzenledi. Geçen aralık ayında FIBA Merkez Kurulu, TBF'ye 2024 ve 2026 yıllarında iki Gençler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkı vermeyi kabul etti. TOFAŞ'ın Bursa gibi bir basketbol kentinde başarıyla düzenlemekte olduğu Gençler BCL, TBF Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu ve ekibi ile konuştuğumuz kalkınma planına mükemmel bir şekilde uyuyor. Bursa'da gördüğüm çok yüksek organizasyon seviyesinden buraya gelene kadar hiç şüphem olmadı ve eminim ki bugün burada yer alan birçok genç oyuncu ilk defa Bursa'da yaşadıkları Avrupa kulüp deneyimini sonsuza dek hatırlayacak." değerlendirmesinde bulundu."Türkiye son zamanlarda basketbol dünyasında da herkesin yüreğini dağlayan bir trajedi yaşadı." diyen Zagklis, "Bu gibi durumlarda spor, dünyadaki en birleştirici unsurlardan biridir. Bu vesileyle de gördük ki sadece Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden tüm kulüpler ve oyuncular bağış gönderdi. Biz de TBF'nin Basketbol Köyü projesine maddi ve manevi destek verdik. TBF Başkanı Türkoğlu ile deprem gününden beri yakın temas halinde olduk. Sporun bu güzel ülkenin insanlarını birleştirmeye devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Ağustos ayında başlayacak FIBA Dünya Kupası'na da değinen Zagklis, "Bu yılki Dünya Kupası'nda 2019'da oynayan 32 takımdan farklı olan 9 takım izleyeceğiz. Bu da bize, en üst seviyede basketbol oynamaya hazır 32'den fazla takımımız olduğunu ve ülkeler arasındaki rekabetin arttığını söylüyor. Basketbolseveler için bu yaz olimpiyat ön elemeleri ile başlayacak ve Dünya Kupası finalleri ile bitecek bir basketbol festivali olacak." diye konuştu.Türkiye'nin de yer alacağı olimpiyat ön elemeleri ev sahiplerini yakında açıklayacaklarını hatırlatan Zagklis, "Olimpiyatlar için ön eleme turnuvası yapmak pandemi zamanında ortaya çıkan bir fikir. 2020 yılında küresel takvim ile istatistikleri analiz edecek zamanımız oldu ve gözlemledik ki, milli takım müsabakalarının seviyesi çok hızlı büyürken ve Dünya Kupası'nı 32 takımın üzerine çıkaramadığımız için, dünyanın dört bir yanındaki birçok üst düzey takımın da olimpiyat rüyasını canlı tutmamız gerekiyor. Ön elemelerde Arjantin, Nijerya, Türkiye, Polonya, Güney Kore ve diğerleri gibi en üst seviyedeki takımlar dahil olmak üzere dünya çapında 40 takım mücadele edecek. Ön elemelerde en az 3 en fazla 5 maç olacak ve ev sahibi ekipler de 10-20 Ağustos tarihleri arasında kendi taraftarları önünde oynayacak. Yaklaşık iki hafta içinde ev sahiplerinin kim olacağı konusu ile ilgili daha fazla haber paylaşacağız." diyerek sözlerini tamamladı.