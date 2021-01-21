Ferretti kulübede sigara yakınca ceza aldı

Tigres teknik direktörü Ricardo Ferretti, 2-0 yenildikleri Santos Laguna maçında kulübede sigara yaktı. Hakem raporuna yazılmayan olayı maçın delegesi raporladı ve Brezilyalı hocaya 1 maç men cezası verildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Ferretti kulübede sigara yakınca ceza aldı
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21 Ocak 2021 04:01
Tigres'in Brezilyalı hocası Ricardo Ferretti, yedek kulübesinde maçın stresiyle sigara yakınca ceza aldı.

Santos Laguna ile karşı karşıya gelen ve Tigres'in 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada Ricardo Ferretti'nin sigara içtiği görüldü. Karşılaşma bitiminin ardından hakem raporlarında yer almayan olayı maçın delegesi raporlayınca konu Federasyon Disiplin Kurulu'na gitti. Çıkan karar ise açıklandı ve Ferretti'nin 1 maçtan men cezası aldığı duyuruldu.

Konunun ardından açıklama yapan Tigres kulübünün başkanı Alejandro Rodriguez, "Gördüğüm resmin photoshop olmasını çok isterdim. Bunu yapmaya cesaret edecek kadar gergin olmalı. Ne olursa olsun yaptığını haklı çıkarmak istemiyorum." sözlerini kullandı.



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