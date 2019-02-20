FORMULA 1 2019 TAKVİMİ

Formula 1'de 2019 sezonunun başlamasına 1 aydan kısa süre kala Katalunya pistindeki iki günlük antrenman testleri gerçekleştirildi.İki günlük test sonucunda Ferrari'nin yeni motoru SF90, diğerlerine göre oldukça hızlı çıktı. Testlerde en iyi sonuçları ise Ferrrari'nin yeni pilotu Charles Leclerc aldı.Son yıllara damgasını vuran Mercedes'in yeni motoru ise Ferrari'den 1 saniye daha yavaş kaldı.1. C. Leclerc (C3) Ferrari 1'18"2472. L. Norris (C4) McLaren 1'18"5533. K. Magnussen (C3) Haas 1'19"2064. A. Albon (C3) Toro Rosso 1'19"3015. A. Giovinazzi (C4) Alfa Romeo 1'19"3126. V. Bottas (C3) Mercedes 1'19"5357. P. Gasly (C3) Red Bull 1'19"8148. N. Hulkenberg Renault 1'19"8379. D. Ricciardo (C3) Renault 1'19"88610. L. Hamilton (C3) Mercedes 1'19"92811. L. Stroll (C3) Racing Point 1'20"43312. Pietro Fittipaldi (C3) Haas 1'21"849Formula 1 2019 sezonu, 17 Mart 2019'da Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak ve 1 Aralık 2019'ta Abu Dabi'de sona erecek.17 Mart: Avustralya Grand Prix31 Mart: Bahreyn Grand Prix14 Nisan: Çin Grand Prix28 Nisan: Azerbaycan Grand Prix12 Mayıs: İspanya Grand Prix26 Mayıs: Monaco Grand Prix9 Haziran: Kanada Grand Prix23 Haziran: Fransa Grand Prix30 Haziran: Avusturya Grand Prix14 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix28 Temmuz: Almanya Grand Prix4 Ağustos: Macaristan Grand Prix1 Eylül: Belçika Grand Prix8 Eylül: İtalya Grand Prix22 Eylül: Singapur Grand Prix29 Eylül: Rusya Grand Prix13 Ekim: Japonya Grand Prix27 Ekim: Meksika Grand Prix3 Kasım: ABD Grand Prix17 Kasım: Brezilya Grand Prix1 Aralık: Abu Dabi Grand Prix