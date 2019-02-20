Formula 1'de 2019 sezonunun başlamasına 1 aydan kısa süre kala Katalunya pistindeki iki günlük antrenman testleri gerçekleştirildi.
İki günlük test sonucunda Ferrari'nin yeni motoru SF90, diğerlerine göre oldukça hızlı çıktı. Testlerde en iyi sonuçları ise Ferrrari'nin yeni pilotu Charles Leclerc aldı.
Son yıllara damgasını vuran Mercedes'in yeni motoru ise Ferrari'den 1 saniye daha yavaş kaldı.
İşte Katalunya'daki ikinci gün testlerinde alınan sonuçlar...
1. C. Leclerc (C3) Ferrari 1'18"247
2. L. Norris (C4) McLaren 1'18"553
3. K. Magnussen (C3) Haas 1'19"206
4. A. Albon (C3) Toro Rosso 1'19"301
5. A. Giovinazzi (C4) Alfa Romeo 1'19"312
6. V. Bottas (C3) Mercedes 1'19"535
7. P. Gasly (C3) Red Bull 1'19"814
8. N. Hulkenberg Renault 1'19"837
9. D. Ricciardo (C3) Renault 1'19"886
10. L. Hamilton (C3) Mercedes 1'19"928
11. L. Stroll (C3) Racing Point 1'20"433
12. Pietro Fittipaldi (C3) Haas 1'21"849
FORMULA 1 2019 TAKVİMİ
Formula 1 2019 sezonu, 17 Mart 2019'da Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak ve 1 Aralık 2019'ta Abu Dabi'de sona erecek.
2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
17 Mart: Avustralya Grand Prix
31 Mart: Bahreyn Grand Prix
14 Nisan: Çin Grand Prix
28 Nisan: Azerbaycan Grand Prix
12 Mayıs: İspanya Grand Prix
26 Mayıs: Monaco Grand Prix
9 Haziran: Kanada Grand Prix
23 Haziran: Fransa Grand Prix
30 Haziran: Avusturya Grand Prix
14 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
28 Temmuz: Almanya Grand Prix
4 Ağustos: Macaristan Grand Prix
1 Eylül: Belçika Grand Prix
8 Eylül: İtalya Grand Prix
22 Eylül: Singapur Grand Prix
29 Eylül: Rusya Grand Prix
13 Ekim: Japonya Grand Prix
27 Ekim: Meksika Grand Prix
3 Kasım: ABD Grand Prix
17 Kasım: Brezilya Grand Prix
1 Aralık: Abu Dabi Grand Prix
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İki günlük test sonucunda Ferrari'nin yeni motoru SF90, diğerlerine göre oldukça hızlı çıktı. Testlerde en iyi sonuçları ise Ferrrari'nin yeni pilotu Charles Leclerc aldı.
Son yıllara damgasını vuran Mercedes'in yeni motoru ise Ferrari'den 1 saniye daha yavaş kaldı.
İşte Katalunya'daki ikinci gün testlerinde alınan sonuçlar...
1. C. Leclerc (C3) Ferrari 1'18"247
2. L. Norris (C4) McLaren 1'18"553
3. K. Magnussen (C3) Haas 1'19"206
4. A. Albon (C3) Toro Rosso 1'19"301
5. A. Giovinazzi (C4) Alfa Romeo 1'19"312
6. V. Bottas (C3) Mercedes 1'19"535
7. P. Gasly (C3) Red Bull 1'19"814
8. N. Hulkenberg Renault 1'19"837
9. D. Ricciardo (C3) Renault 1'19"886
10. L. Hamilton (C3) Mercedes 1'19"928
11. L. Stroll (C3) Racing Point 1'20"433
12. Pietro Fittipaldi (C3) Haas 1'21"849
FORMULA 1 2019 TAKVİMİ
Formula 1 2019 sezonu, 17 Mart 2019'da Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak ve 1 Aralık 2019'ta Abu Dabi'de sona erecek.
2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
17 Mart: Avustralya Grand Prix
31 Mart: Bahreyn Grand Prix
14 Nisan: Çin Grand Prix
28 Nisan: Azerbaycan Grand Prix
12 Mayıs: İspanya Grand Prix
26 Mayıs: Monaco Grand Prix
9 Haziran: Kanada Grand Prix
23 Haziran: Fransa Grand Prix
30 Haziran: Avusturya Grand Prix
14 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
28 Temmuz: Almanya Grand Prix
4 Ağustos: Macaristan Grand Prix
1 Eylül: Belçika Grand Prix
8 Eylül: İtalya Grand Prix
22 Eylül: Singapur Grand Prix
29 Eylül: Rusya Grand Prix
13 Ekim: Japonya Grand Prix
27 Ekim: Meksika Grand Prix
3 Kasım: ABD Grand Prix
17 Kasım: Brezilya Grand Prix
1 Aralık: Abu Dabi Grand Prix
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