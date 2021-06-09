Fernandinho'dan Fernando etkisi bekleniyor

2017'de Manchester City'den Fernando'yu alan Galatasaray, 2 senelik süreçte 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı. Galatasaray'ın profesyonelleri, City'den ayrılacak Fernandinho'nun da Fernando etkisi yaratacağını düşünüyor.

Haber; Fanatik
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Fernandinho'dan Fernando etkisi bekleniyor
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09 Haziran 2021 12:16
Brezilya basını, Manchester City ile kontrat yenilemeyen Fernandinho'nun Galatasaray 'la görüştüğünü iddia etmişti. Younes Belhanda ve Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrasında orta alanda doğan boşluğu Galatasaray'ın, 36 yaşındaki futbolcu ile doldurmak istediği öne sürüldü.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

2017'de yine City'den Fernando'yu kadrosuna katan Cim Bom, Sambacı'nın büyük katkısıyla 2 sezonda da Süper Lig 'de şampiyonluğa ulaşmış, bir kez de Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı. Sarı-Kırmızılı profesyoneller, Fernandinho'nun da Fernando etkisi yaratacağını düşünüyor. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

36 yaşındaki Fernandinho, geride bıraktığımız sezonda Manchester City ile 36 maça çıkarken 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.



 


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