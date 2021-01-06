Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'la ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan dilimde 1 kez BAY olan ve 15 maça çıkan sarı-lacivertlilerde Valencia'nın imza attığı rakamlar dikkat çekti. Ekvadorlu yıldız adeta Fenerbahçe'nin dinamosu gibi çalıştı. Kanarya, Valencia'nın forma giydiği 10 maçta sadece 1 kez yenildi.Fenerbahçe, Kasımpaşa mücadelesinde 3 farklı galibiyetle rahat bir nefes aldı. Sarı-lacivertlilerin zorlanmadığı mücadelede sakatlıktan dönen Enner Valencia, takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi.31 yaşındaki futbolcu, bir hücum oyuncusu olmasına rağmen takım oyununa yaptığı katkıyla Fenerbahçe'yi ayağa kaldırdı. Enner Valencia'nın sahada oluşu, Fenerbahçe'nin puan ortalamasını hayli yükseltti. Ekvadorlu oyuncunun forma giydiği 10 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde edildi.Tecrübeli oyuncunun sahada olmadığı 5 lig maçında ise 3 mağlubiyet alındı. Valencia ile oynanan maçlarda puan ortalaması 2.3 olurken, Valencia'sız mücadelelerde 1.2'de kaldı. Gol/asist olarak yüksek katkısı olmasa da Enner Valencia, sarı-lacivertli takımın galibiyet yüzdesini hayli artırdı.Kasımpaşa karşılaşması sonrası Fenerbahçeli taraftarlar da takıma kattığı enerji dolayısıyla Valencia'nın takımın vazgeçilmezi olduğu fikrinde birleştiler.