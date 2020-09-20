Fenerbahçe'nin Okaka transferinde kritik gün Pazartesi

Fenerbahçe'nin Okaka transferinde düğümün Pazartesi günü kulübü Udinese ile son görüşmesinin ardından çözüleceği belirtlidi.

Fenerbahçe'nin Okaka transferinde kritik gün Pazartesi
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20 Eylül 2020 00:52
Fenerbahçe'nin forvet transferin görüştüğü isimlerden biri olan Stefano Okaka konusunda kritik günün Pazartesi olduğu belirtildi.

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Nijerya asıllı İtalyan oyuncu ile anlaşmaya vardığını belirterek transferin düğümünün iki kulübün son görüşmesine kaldığı belirtildi. Geçen hafta tarafların ilk kez masaya oturduğu belirtilirken önümüzdeki Pazartesi günü Udinese ve Fenerbahçe'nin son görüşmeyi yapacağı ve transferin karara bağlanacağı bilgisi yer aldı.

Stefano Okaka bugüne kadar oynadığı Roma, Bari, Fulham, Parma, Brescia, Modena, Spezia, Watford, Sampdoria, Udinese ve Anderlecht kulüplerinde toplam çıktığı 376 maçta 76 gol kaydedip 27 asist üretmişti.



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