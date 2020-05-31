Fenerbahçe'nin 3. Lig'den yeni transfer hedefi

Yeni sezon öncesi ilk transferini 3. Lig ekibi Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i alarak gerçekleştiren Fenerbahçe, bir başka 3. Lig yıldızına göz dikti. Kanarya'nın, Manisaspor forması giyen 16 yaşındaki Bilal Budak'ı listesine aldığı öğrenildi.10 numara pozisyonunda görev yapan oyuncu, bu sezon A takımda 20 maçta forma giyerek genç yaşına rağmen etkileyici bir performans sergiledi.Manisaspor formasıyla bu sezon 21 maça çıkan Bilal Budak, 3 kez fileleri sarstı, 1 de asist yaptı. Orta sahanın ortasında da forma giyebilen Bilal'in üçüncü lig ekibiyle Haziran 2021'e kadar sözleşmesi var.