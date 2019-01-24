  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 42 İMZA
  •  
    Futbol tarihindeki en GARİP transfer iptalleri
  •  
    2013 yılında Başakşehir İNANILMAZ bir tablo...
  •  
    Galatasaray'da son 8 ayda 10 transfer iptal oldu
  •  
    G.Saray'da Alan krizinin nedeni ortaya çıktı ve...

Fenerbahçe'nin 15'lik yeteneği, devlerin radarında!

Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki yeteneği Ömer Faruk Beyaz'ın, 20. Ege Kupası'nda gösterdiği performansla dünya devlerinin radarına girdiği yazıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin 15'lik yeteneği, devlerin radarında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2019 12:16
Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki yıldızı Ömer Faruk Beyaz'ın, 20. Mercedes-Benz Ege Kupası'nda gösterdiği performansla dev kulüplerin takibine girdiği iddia edildi.

Turnuvaya birçok kulübün gözlemci gönderdiği ve turnuvanın yıldızı Ömer Faruk Beyaz'ın bundan sonra özel takip edilmesi için kulüplerin gözlemcilerine direktif verildiği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberde; Ömer Faruk Beyaz'a Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Bayern Münih, Dortmund, Juventus, Stuttgart, Eintracht Frankfurt, PSV, Basel ve Shakhtar Donetsk'in gözlemcilerinin olumlu not verdiği ve bundan sonra özel bir tkaip altına alacağı ifade edildi.

Fenerbahçe altyapısında bulunan Ömer Faruk Beyaz'ın, 2021'e kadar kontratı bulunuyor. 

ÖMER FARUK BEYAZ, KUPAYI GETİRDİ

15 yaşındaki orta saha oyuncusu, U16 Milli Takımımızın mutlu sona ulaştığı turnuvaya damgasını vurdu. Ömer Faruk Beyaz önce yarı finalde İngiltere karşısında 2 gol atarak Ay Yıldızlılar'ı finale taşıdı. Kupa için finalde İspanya ile karşılaşan A Milli Takımımız, yine Ömer Faruk'un iki golüyle şampiyon oldu.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Ege Kupası'nı 4 gol ve 2 asist yaparak tamamladı ve turnuvanın en iyi oyuncusu oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için