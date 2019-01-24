ÖMER FARUK BEYAZ, KUPAYI GETİRDİ

Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki yıldızı Ömer Faruk Beyaz'ın, 20. Mercedes-Benz Ege Kupası'nda gösterdiği performansla dev kulüplerin takibine girdiği iddia edildi.Turnuvaya birçok kulübün gözlemci gönderdiği ve turnuvanın yıldızı Ömer Faruk Beyaz'ın bundan sonra özel takip edilmesi için kulüplerin gözlemcilerine direktif verildiği belirtildi.İngiliz basınında yer alan haberde; Ömer Faruk Beyaz'a Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Bayern Münih, Dortmund, Juventus, Stuttgart, Eintracht Frankfurt, PSV, Basel ve Shakhtar Donetsk'in gözlemcilerinin olumlu not verdiği ve bundan sonra özel bir tkaip altına alacağı ifade edildi.Fenerbahçe altyapısında bulunan Ömer Faruk Beyaz'ın, 2021'e kadar kontratı bulunuyor.15 yaşındaki orta saha oyuncusu, U16 Milli Takımımızın mutlu sona ulaştığı turnuvaya damgasını vurdu. Ömer Faruk Beyaz önce yarı finalde İngiltere karşısında 2 gol atarak Ay Yıldızlılar'ı finale taşıdı. Kupa için finalde İspanya ile karşılaşan A Milli Takımımız, yine Ömer Faruk'un iki golüyle şampiyon oldu.Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Ege Kupası'nı 4 gol ve 2 asist yaparak tamamladı ve turnuvanın en iyi oyuncusu oldu.