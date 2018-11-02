YENECEĞİZ, YOLU YOK

Nefeslerin tutulacağı bugünkü Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi sarı- lacivertli takımda büyük bir kenetlenme yaşanıyor..Hafta boyunca tesislere üs kurarak takıma destek veren yöneticiler, dün de başkan Ali Koç'un önderliğinde Samandıra'ya akın etti..Başkan Koç, tüm takımı bir araya toplayıp bir de moral konuşması yaptı. Koç, yaptığı konuşmada,edi..Sarı-lacivertli kulübün başkanı,sözlerini kullandı..Bu konuşmanın ardından Koç'un etrafında birleşen takım, başkana '' sözü verdi.