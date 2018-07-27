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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplanıyor

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı 28 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplanıyor
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27 Temmuz 2018 11:01
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı 28 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

Sarı-lacivertli kulüpte 3 ayda bir gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulunun toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak.

Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak ilk kez katılacağı toplantıda, 2018'in 6 aylık dönemindeki kulüp faaliyetleri değerlendirilecek.

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