Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplanıyor

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı 28 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.
Sarı-lacivertli kulüpte 3 ayda bir gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulunun toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak.
Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak ilk kez katılacağı toplantıda, 2018'in 6 aylık dönemindeki kulüp faaliyetleri değerlendirilecek.
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Sarı-lacivertli kulüpte 3 ayda bir gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulunun toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak.
Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak ilk kez katılacağı toplantıda, 2018'in 6 aylık dönemindeki kulüp faaliyetleri değerlendirilecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın