Fenerbahçe'de Caner Erkin uyarılacak

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında oyundan alındığında tepki veren Caner Erkin ile görüşme yapılacak

Haber; Fanatik
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Fenerbahçe'de Caner Erkin uyarılacak
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23 Şubat 2021 12:43
Fenerbahçe'de Caner Erkin, geçen hafta Karagümrük karşısında 82. dakikada yerini Tisserand'a bırakınca yerdeki şişeleri tekmelemişti.

Milli sol bek, Göztepe maçında ise 88. dakikada tabelada numarasını görünce yine sinirlendi. Ters taraftan sahayı terk eden Caner kulübeye dönerek söylendi. Hareketleri tepki çeken tecrübeli oyuncu, bu davranışları nedeniyle uyarılacak.



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